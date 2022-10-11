На это делает ставку новый командующий оккупационными войсками, генерал Суровикин.

В ближайшее время угроза ракетных ударов по Украине будет сохраняться. Стратегию бомбардировок избрал новый командующий российскими оккупационными войсками — генерал Сергей Суровикин.

Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

"Наиболее вероятна — это ракетная активность, которую проявляет Российская Федерация. Я думаю, что повтор того, что было вчера, вряд ли они смогут в ближайшее время сделать. Для этого надо завезти опять ракеты на аэродромы, подготовить их для пуска. Например, ракета К-22 — она жидкостная, и она должна заправляться ракетным топливом, которое является высокотоксичным. То есть это специальная операция, которая проводится обученными людьми. Но в остальном — есть еще "Калибры", есть Х-101, есть Х-55, есть ракеты, которые могут быть применены по Украине", — заявил Жданов.

Затем журналисты спросили эксперта о тактике Суровикина. Будет ли генерал дальше устраивать массированные бомбардировки, которые называют "его почерком", или же придумает что-то другое.

"Я думаю, что это будет единственная тактика. Точнее не тактика, это уже стратегия в плане ведения всей военной кампании. Он будет делать упор на ракетные войска, но без авиации. Потому что авиация вряд ли залетит в наше воздушное пространство. Система ПВО у нас по авиации налажена и работает очень хорошо. У нас с противоракетной обороной есть проблемы", — продолжил Жданов.

Далее эксперт объяснил, что Суровикин привык так зарабатывать победы. Генерал применял ковровые бомбардировки и в Грузии, и в Сирии. А теперь он хочет аналогичным способом вынудить капитулировать Украину.

Однако Жданов считает, что такая стратегия ничего не даст, ведь все будет решаться на поле боя. Сейчас ВСУ продолжают продвигаться вперед, хоть темпы контрнаступления и немного снизились.

Массированный ракетный обстрел Украины: основная информация

Вчера, 10 октября, Российская Федерация устроила бомбардировки многих мирных городов нашей страны. Только в первой половине дня враг применил 17 дронов-камикадзе и 83 ракеты, 43 из которых сбили.

Целями рашистов стали Житомир, Хмельницкий, Харьков, Днепр, Николаев, Львовская область и множество других населенных пунктов. Из-за вражеских ударов начались перебои с электричеством и водоснабжением.

Киев тоже подвергся массированным атакам. В результате прилетов были повреждены здание филармонии, бизнес-центр, музеи Ханенков и Шевченка.

Согласно последним данным, от ракет рашистов погибли 19 людей, еще 105 получили ранения разной степени тяжести.

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