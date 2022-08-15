Эксперт подчеркнул, что "розовые очки" у россиян спадут только после полного военного разгрома.

Война России против Украины идет шестой месяц, цифра ликвидированных россиян перешагнула отметку в 40 тысяч. Военный эксперт Олег Жданов говорит, что граждан РФ ждет прозрение после разгрома.

"Это потом будет: "Служил дурачок - получил на значок". Это будет потом, когда общество прозреет. Как это было после афганской войны: "Мы вас туда не посылали", - рассказал эксперт в своем YouTube-канале.

По его словам, сегодня большая часть населения РФ поддерживает эту войну. Российская пропаганда создала миф о "непобедимости армии", поэтому Путин и не может объявить мобилизацию, ведь это будет признание в поражении.

"Россияне не встанут с дивана. Помните, у них был такой персонаж, который разговаривал с ТВ. Так вот, у них так большая часть населения, особенно люди в возрасте 50+", - отметил Жданов.

Он подчеркнул, что "розовые очки" у россиян спадут только после полного военного разгрома.

"Когда мы разгромим российскую армию на поле боя, тогда будет стресс. Тогда начнется понимание, тогда они увидят на улицах инвалидов, тогда они увидят на кладбищах аллеи крестов, тогда они начнут говорить: "А как мы допустили", - полагает военный эксперт.

Он добавил, что, очевидно, Путина к тому моменту у власти не будет, его режим не переживет такой "взрыв".

Как сообщал Генштаб ВСУ, украинские воины за сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 августа ориентировочно составляют около 43 750 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: