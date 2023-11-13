Пуски баллистических ракет по Киеву, по югу Украины – это фактически разведка боем, считает эксперт.

Российские оккупанты готовятся к массированных ударов по Украине – последние атаки со стороны РФ могут быть свидетельством разведки плотности и расположения украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они уже не выжидают. Я сказал бы, что они уже начинают понемногу прощупывать нашу систему ПВО. Эти пуски баллистических ракет по Киеву, по югу Украины – это фактически разведка боем", – сказал он в эфире "24 канала".

В то же время он отметил, что есть и другие важные факторы. Речь идет, в частности, о снижении среднесуточной температуры до нуля или минусовых отметок. Кроме того, стоит учитывать и то, что враг накапливает ракеты – на сегодня их около 830-840.

Видео дня

"Когда эти три фактора сойдутся воедино, тогда и начнутся массированные ракетные удары", – предположил Жданов.

В то же время эксперт считает, что в этом году атаки РФ по Украине не будут такими массированными, как и прошлой зимой. По его словам, оккупанты не смогут запустить 100 ракет одновременно.

Атаки РФ по Украине

В течение дня, 13 ноября, российские захватчики били по Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибли два человека. Еще 17 человек пострадали – среди них двухмесячный младенец.

Накануне россияне также били по Херсону. Одно из попаданий произошло по областной библиотеке имени Гончара. В результате удара по Днепровскому району в собственном дворе погиб мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости: