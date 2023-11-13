Двухмесячная девочка со взрывной травмой головы находится в больнице, за жизнь ее мамы врачи также продолжают бороться.

Сегодня в течение дня российские оккупанты кроют огнем мирные населенные пункты Херсонщины. В результате обстрелов известно уже о 17 пострадавших, среди которых - младенец, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Самая молодая травмированная - двухмесячный младенец. Сейчас девочка находится в больнице со взрывной травмой головы средней степени тяжести. Ее дедушку убила Россия, а за жизнь мамы продолжают бороться врачи", - отметил Прокудин.

По его информации, возросло количество пострадавших от удара по центру Херсона. "После обеда террористы накрыли огнем центр Херсона. Два человека погибли, десять - травмированы", - сообщил он.

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Еще два человека попали под обстрел в Бериславе, добавил глава Херсонской ОВА. Прокудин также сообщил о случае с недопуском к укрытию, выразив надежду, что меры реагирования будут приняты всеми ответственными лицами.

"Получил неприятную и даже отвратительную весть. Речь идет о ситуации, когда женщину с дедушкой отказались пускать в укрытие представители одной из энергетических компаний. Такое поведение - позорное и недопустимое! Укрытие - для всех, а не только для работников или посетителей. Надеюсь, все ответственные лица меня услышали и поняли", - заметил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 13 ноября днем Прокудин информировал, что российская армия накрыла огнем центр Херсона, в результате чего два человека погибли - 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В целом, на тот момент он информировал о 6 пострадавших, из которых двоих госпитализировали в хирургическое отделение, еще двое также были доставлены в больницу.

Ранее Прокудин сообщал, что российская армия накрыла огнем одну из больниц в Херсоне. В результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили.

Также, в пригороде Херсона российская армия нанесла удар по автомобилю, в котором после медосмотра домой возвращалась семья с младенцем. Машина загорелась: 36-летняя мать получила травматическую ампутацию ног, медики борются за ее жизнь. Дедушка младенца погиб - сгорел в машине, у маленькой девочки - минно-взрывное ранение головы. Прокуратура открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Бериславу пострадала 70-летняя женщина - у нее диагностировали взрывную травму и ранение ног, и 49-летний мужчина - сотрясение головного мозга и взрывная травма.

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