По словам представителя ВМС ВСУ, для военных мир на море предусматривает прекращение Россией обстрелов портовой инфраструктуры.

Россия в рамках переговоров о мире в Черном море, за который пытаются договориться представители Украины, РФ и США, хочет возобновить так называемое "зерновое соглашение", которое с лета 2022 года действовало примерно год. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, пока непонятно, что предлагает Москва в этом контексте, потому что в Азово-Черноморском регионе - статус "кво".

Как отметил в эфире Новини.LIVE Дмитрий Плетенчук, даже во время действия зернового соглашения, из которого Москва демонстративно вышла летом 2023 года, российская армия наносила удары по портам Большой Одессы.

Кроме того, россияне, которые входили в состав совместной обзорной группы как можно больше, намеренно затягивали осмотр торговых судов, которые шли в украинские порты, в частности "Черноморска", "Южного" и Одесского порта. В целом представители РФ ежесуточно пропускали до 10 иностранных судов.

"Относительно соглашения зернового - так во время его действия россияне наносили удары по припортовой инфраструктуре, нарушая это соглашение. Само соглашение работало для нас не лучшим способом. Россияне пропускали до 10 судов в день - технически максимально затягивая процесс досмотра. Но учитывая то, что наш "коридор" работает и без участия россиян, что конечно им очень не нравится, какой нам смысл идти на какие-то в этом плане дополнительные уступки?", - подчеркнул спикер.

Также он отметил, что для военных моряков мир - это прекращение огневых ударов именно по портам. Однако есть определенная особенность - удары по портам враг наносит обычно не с водных и подводных носителей, находящихся в море, а с его стороны, в частности с оккупированного Крыма.

"С позиции ВМС, какой-то мир это, первоочередное, прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. Что еще может предложить Россия в Азово-Черноморском регионе - пока представить сложно. Есть какие-то утечки в СМИ относительно портов Херсона и Николаева и рек. И кстати, очень интересен этот пункт о реках... Извините, а о каких реках идет речь, если Днепр это украинская река? Удары из Крыма - это о перемирии в море или удары с суши? Удары "шахедами" из Приморско-Ахтарска, Чауды - это удары с моря или с суши?!", - акцентирует Плетенчук.

Он добавляет, что для Украины действительно является проблемой российские атаки портовой инфраструктуры, но пока непонятно, о каких именно договоренностях может идти речь. Для того, чтобы расставить точки над "і", надо видеть соответствующий конечный документ.

"Пока россиянам трудно нам что-то предложить. В Азово-Черноморском регионе у нас, в принципе, статус "кво", - подчеркнул Плетенчук.

"Зерновая сделка" - что известно

Как писал УНИАН, летом 2022 года при посредничестве Турции и ООН была заключена "зерновая сделка", призванная разблокировать экспорт через украинские порты, в том числе и для поставок продовольствия в голодающие страны. Уже в июле 2023 года РФ демонстративно отказалась продлить действие "соглашения".

Однако ВМС ВСУ удалось наладить другой коридор для курсирования торговых судов и уже в сентябре 2023 года из портов Большой Одессы по временному коридору вышло судно с зерном.

Сейчас о мире в Черном море договариваются представители Украины, РФ и США. Однако, по мнению экспертов, он выгоден в первую очередь Кремлю.

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