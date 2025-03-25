Среди прочего РФ может использовать мирные договоренности для реализации военных целей, считает Михаил Жирохов.

Мир в Черном море, о чем сейчас договариваются представители Украины, России и США, выгоден в первую очередь Москве. Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Для них не так интересна зерновая сделка, им безразлично на африканские страны, которые в ней нуждаются. Им интересна транспортировка удобрений, которые идут из Черноморских портов РФ на экспорт. Их переброска другим транспортом - по железной дороге или автомобилями не эффективна. Это удобрение будет золотое. Поэтому его перевозили черноморскими маршрутами. После того, как Украина взяла под контроль часть Черного моря, у россиян возникли определенные проблемы", - сказал Жирохов.

Он добавил, что сейчас россиянам нужен этот маршрут, чтобы экспортировать важный для их экономики продукт. В то же время, по мнению эксперта, РФ может использовать мирные договоренности и для реализации собственных военных целей.

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"Россияне будут пытаться использовать эти договоренности, если они будут, в свою пользу. И вышки Бойко интересны для того, чтобы разместить там радиолокационные станции и другое радиотехническое оборудование. Чтобы контролировать украинское побережье и часть акватории Черного моря. Но наши дипломаты сделают какие-то предохранители от использования таких агрессивных планов россиян", - высказал мнение Жирохов.

Переговоры между Украиной и РФ

Утром 25 марта в Саудовской Аравии закончились переговоры между Украиной и США. Накануне Вашингтон проводил переговоры с представителями Москвы.

Отмечается, что темой переговоров между тремя сторонами стало прекращение огня в Черном море и поставки зерна. По мнению журналистов Financial Times, Европа наблюдает за этими переговорами "очень нервно". Ведь она может восстановить влияние Москвы на спорные воды.

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