Считает, что без запрета нанесения ударов из Крыма, эти договоренности мало чего стоят.

Россия может пойти на договоренности о прекращении огня в Черном море, но при этом продолжать запускать ракеты и дроны из оккупированного Крыма. Об этом сказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Радио Свобода".

"Мы понимаем с кем имеем дело - с РФ, поэтому верить в то, что они пойдут на договоренности, которые будут полезны нам и не полезны им, заледвы, стоит ли ожидать", - отметил он. При этом добавил, что Россия может даже согласиться на то, что не будет выводить свои корабли-ракетоносители, которыми они атакуют портовую инфраструктуру, в частности, Одесской области, но потом объяснит, что Крым не является Черным морем, а это суша, поэтому оттуда враг будет запускать и "Искадеры" и "Шахеды", потому что, мол, этого нет в договоренностях.

"Россия может согласиться, потому что все их корабли смогут выходить в море, но не наносить ударов, а мы не сможем их патрульные и любые другие корабли топить нашими безэкипажными катерами, потому что есть такая договоренность. Поэтому не Россию ограничат в возможностях на Черном море, а больше Украину, ведь мы отогнали российский флот за Новороссийск, потому что они ничего не могут сделать с нашими дронами, которые их атакуют и топят", - отметил Гетьман.

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Эксперт отмечает, что даже если договоренности будут достигнуты и подписаны, то Россия продолжит атаковать из Крыма. "Очень обидно, что наши партнеры из США делают вид, что верят, что с РФ можно договориться и она эти договоренности будет выполнять. Они ни разу ничего не выполняли, так что, заледи, едва ли что-то изменится. Россия начнет обвинять Украину, что та их атаковала, а они, мол, наносят ответные удары", - отмечает Гетьман.

Переговоры в Саудовской Аравии - подробности

Как сообщал УНИАН, темой переговоров Украины, России и США, которые состоятся в Эр-Рияде, является прекращение огня в Черном море и поставки зерна.

Издание The Washington Post сообщило, что представители украинской и российской делегаций в Саудовской Аравии не встретятся лицом к лицу. По мнению издания, "это иллюстрирует пропасть, которая разделяет враждующие стороны", несмотря на заверения Белого дома в том, что стороны сейчас как никогда "близки к миру".

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