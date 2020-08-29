Президент заверил, что Украина работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

Президент Владимир Зеленский встретился с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. На встрече обсуждались вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективной реабилитации ветеранов войны, расширения перечня льгот и проблемы с соблюдением имеющихся льгот для семей героев, необходимости установления памятных знаков погибшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

Как отметили в ОП, также накануне Международного дня пропавших без вести были подняты вопросы работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также вопросы Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждения единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных.

«Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете министров - это значит, что будут созданы реестры без вести пропавших по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров о без вести пропавших», - рассказал куратор 40-го батальона «Кривбасс», координатор рабочей группы при ОП по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник.

Кроме того, на встрече обсудили проблему возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы сделать это как можно скорее.

«Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет», - сказал президент.

«Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае», - добавил Зеленский.

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Автор: Тамара Отовская