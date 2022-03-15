По его словам, в Украине сбито уже почти сотню вертолетов оккупанта и 80 боевых самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что за 19 дней русская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам президента, украинские защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери.

"Уже скоро количество сбитых вертолетов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они уже потеряли 80. Сотни танков, тысячи единиц техники. За 19 дней русская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего?",- сказал Зеленский.

Напомним, также Зеленский поблагодарил россиян-активистов.

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким и родным", - отметил президент.

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