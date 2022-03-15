Он обещает достойное обращение с теми, кто сдастся.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским солдатам сдаться и выжить.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Я хочу сказать российским солдатам. Тем, которые уже зашли на нашу землю, и которых еще только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу (жизнь - УНИАН) тоже заберут", - сказал Зеленский.

Он спросил у россиян, ради чего и зачем им погибать.

"Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным - мы слышим все это. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы такие", - отметил президент.

Зеленский предложил им сделать выбор, который поможет сохранить их жизни.

"Я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми - достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте!" - призвал президент Украины.

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