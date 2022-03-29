В то же время президент подчеркнул, что не стоит терять бдительность, поскольку ситуация не стала легче.

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно Вооруженные силы Украины заставляют российских оккупантов сокращать боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Уверен, вы сегодня видели новость, что российское военное ведомство якобы решило сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Что же, так можно сказать и о Чернобаевке, будто российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника меньше ездить. Я благодарен всем нашим защитникам, защитницам, всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия заставляют врага отходить на этом направлении", - заявил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что не стоит терять бдительность, поскольку ситуация не стала легче.

"Масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны. Поэтому мы не расхолаживаемся и не уменьшаем наши оборонительные усилия. Как на севере нашей страны, так и во всех других регионах Украины, куда временно зашли российские войска", - сказал президент.

Ранее в Кремле заявляли о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях.

Накануне в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа" "спецоперации" и переходе к атакам на Донбассе.

Советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя эти маневры российских сил, подытожил, что планы Кремля по захвату украинской столицы "полностью провалились".

ВСУ освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской. Оттуда выходят русские колонны.

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