Глава государства прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, что для Украины якобы наступит "Судный день", если будет атакован оккупированный Россией Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что рассмотрение специальным трибуналом военных преступлений российского руководства станет для России Судным днем.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "Судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания. Но взгляните, насколько цинично говорить такое же сегодня - в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского "Боинга". 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане десяти государств", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, уже тогда, в 2014 году, Россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который "точно состоится в отношении российской агрессии против Украины".

"Это для России будет Судный день. И не в переносном смысле, не как громкое выражение, а буквально", - заявил глава государства.

"По состоянию на 19 часов сегодня Россия применила против Украины уже более 3 тысяч крылатых ракет. Невозможно посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано", - убежден президент.

Сегодня, 17 июля, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для Украины якобы наступит "Судный день", если она "нападет" на оккупированный Россией Крым.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 45 стран-участниц международной конференции по привлечению России к ответственности, проходившей в Гааге, создали специальную группу по поддержке Украины в вопросе документирования и правосудия для международных преступлений.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников форума создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности.

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