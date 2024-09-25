По словам спикера Путина, принуждение России к миру является "абсолютно фатальной ошибкой".

Мнение украинских властей о том, что Россию можно лишь "принудить к миру", является "фатальной ошибкой". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира Зеленского в ООН, информирует Meduza.

Как известно, накануне президент Украины заявил на заседании Совета безопасности ООН, что российско-украинская война должна быть завершена, а не приостановлена или заморожена, при этом Россию "можно только принудить к миру как единственного агрессора в войне и единственного нарушителя Устава ООН".

"Позиция, которая основывается на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, но при условии обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. Без достижения этой цели принудить Россию невозможно", - расшифровал позицию Кремля Песков.

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Он добавил, что позиция властей Украины является "глубочайшей ошибкой, которая неизбежно будет иметь последствия для киевского режима".

Выступление Зеленского в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что Россия хочет атаковать три украинские АЭС. По его словам, есть доказательства таких намерений страны-агрессора.

Также Зеленский объяснил, в чем суть плана победы. Он подчеркнул, что в документе нет пункта о переговорах с Россией, при этом план направлен на "укрепление Украины".

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