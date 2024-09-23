По словам Пескова, в Кремле не считают нужным анализировать план Зеленского, опираясь на сообщения СМИ.

Российские власти пока не будут давать оценку сообщению о намерении президента Украины Владимира Зеленского представить в США свой "план победы" над Россией. Об этом заявил пресс-секретарь правителя РФ Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

При этом политик пообещал, что если по этому поводу появится официальная информация, то в Кремле ее изучат, пока же там не считают нужным анализировать план Зеленского, опираясь на сообщения СМИ.

"Если и когда из официальных источников будет появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим. Пока что очень много разной, в том числе, противоречивой и недостоверной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно", - пояснил Песков.

"Мирный план" Зеленского

В США заявили, что уже ознакомились с планом Зеленского по окончанию войны. В частности, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон надеется достичь определенного прогресса на слушаниях в ООН.

Томас-Гринфилд добавила, что США никогда не теряли надежды найти путь к миру.

Ранее издание The Times раскрыло содержание "плана победы" Зеленского. В частности, по данным журналистов, президент Украины хочет получить заверения в дальнейшей поддержке со стороны США.

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