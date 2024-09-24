Владимир Зеленский поделился небольшой мыслью о том, в чем заключается суть украинского плана победы.

Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в США, чтобы предоставить союзникам план победы, объяснил, в чем он заключает.

Глава государства отказался раскрывать детали шагов, необходимых для обеспечения справедливого и прочного мира, до непосредственной их презентации президенту США Джо Байдену, но дал понять — на что рассчитывает украинское правительство. Там нем нет пункта о переговорах с Россией, заявил Зеленский в интервью ABC News.

Этот план, по словам президента, направлен на "укрепление Украины" — с целью заставить лидера Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях.

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"Речь не идет о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому решению для прекращения войны. Только с сильной позицией, которую мы можем продвигать, мы сможем подтолкнуть Путина к прекращению войны дипломатическим путем", - заявил Зеленский.

Он добавил, что пока не видит, чтобы российский диктатор был готов к "настоящим переговорам". Источник издания, близкий к окружению украинского президента, заявил, что план победы состоит из пяти пунктов. Как сообщается, речь идет о конкретных объемах военной помощи, о дипломатических и политических шагах и об отсутствии каких-либо уступок перед Россией.

План является "срочным", заявил Зеленский. В интервью он отметил, что эти шаги рассчитаны на быстрое завершение войны, а не на ее продолжение в течение следующих лет.

"План победы" президента Зеленского

Ранее УНИАН сообщал про реакцию Кремля на "мирный план" Зеленского. Дмитрий Песков заявил, что у Путина изучат официальную информацию.

"Пока что очень много разной, в том числе, противоречивой и недостоверной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно", - пояснил Песков.

Кроме того, The Times объяснило цель поездки Зеленского в США. Это якобы последняя надежда Зеленского убедить Джо Байдена разрешить Украине удары западным оружием по РФ.

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