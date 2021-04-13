В конце марта западные СМИ заметили подозрительную военную активность России на границах с Украиной.

Президент Владимир Зеленский считает, что настоящим мотивом России стянуть свои войска к границе с Украиной является попытка запугать Запад и США демонстрацией своей силы.

Об этом говорится в репортаже TIME.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе дистанционно заминировали гражданский сектор Зайцево (фото)"Что они хотят сделать, то это поднять градус ровно настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в нас партнера", – добавил украинский глава.

Он высказался, что это "своего рода проверка".

Стягивание российских войск к границам Украины

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская