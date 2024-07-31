Президент подчеркнул, что войну нельзя переводить в стадию замороженного конфликта.

Вопрос о сдаче украинских территорий в обмен на мир с РФ нельзя принимать без украинского народа. Да и никто официально таких предложений не делал. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde.

"Вы должны понимать, что любой вопрос территориальной целостности Украины не может быть решен - ни одним президентом, ни одним человеком, ни всеми президентами мира - без украинского народа. Этого просто нельзя делать. Это противоречит Конституции Украины", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не рассматривает ли возможность сдачи территорий ради мира.

По словам Зеленского, было достаточно много публичных заявлений вроде "А если Украина отдаст свои территории в обмен на что-то, гарантии безопасности, может, НАТО, может, ЕС?". Однако официально Украине никто ничего такого не предлагал.

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"И Украина никогда не отдаст своих территорий. Власть официально не имеет права отказываться от своих территорий. Чтобы это произошло, этого должен захотеть украинский народ", - сказал он.

Зеленский отметил, что сдача украинских территорий в любом случае является "не лучшим вариантом" и фактически будет означать победу Владимира Путина. Также украинский президент не в восторге от идеи простого замораживания конфликта, потому что Россия позже может осуществить новую попытку захватить украинские территории.

Путин требует украинских территорий и не только

Как писал УНИАН, в июне российский диктатор Владимир Путин озвучил условие для начала мирных переговоров (не заключения мира, а именно начала переговоров): Украина должна полностью вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, российский диктатор озвучил и остальные свои "хотелки". В частности он хочет, чтобы Украина официально отказалась от всех оккупированных Россией территорий, включая города Херсон и Запорожье, которые она должна отдать агрессору. Также Путин требует "нейтрального статуса" Украины и отмены всех западных санкций, введенных против России.

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