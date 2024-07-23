Трампу это кажется идеальным вариантом, но его невозможно воплотить даже угрозами.

Дональд Трамп в случае своей победы, похоже, планирует реализовать в Украине сценарий "Земля за мир". И хотя лидеру республиканцев этот план может казаться реалистичным и привлекательным, он потерпит неудачу на каждом из этапов его реализации, пишет The Hill.

"Кто может быть против соглашения "Земля за мир" в Украине? Представьте себе: украинцы отдают часть земли, россияне соглашаются на мир, и все живут долго и счастливо. Неудивительно, что бывший президент Дональд Трамп говорит, что он может сделать это за 24 часа (...) Так что не так с этой схемой? Практически все", - говорится в публикации.

Как писали СМИ со ссылкой на окружение Трампа, вероятно, он собирается шантажировать Украину остановкой американской помощи, чтобы посадить ее за стол переговоров. Но Киев также получает значительную военную помощь от европейских партнеров, и может продержаться на ней, утверждает The Hill.

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Те же инсайдеры говорили, что принудить Россию к участию в переговорах Трамп так же хочет шантажом - угрозами, что Украине наоборот увеличат поставки оружия. Однако сам Трамп создал себе такую репутацию, что в Москве просто не поверят в его готовность помогать Украине в ущерб России и воспримут угрозы как пустой блеф.

Но даже если каждая сторона согласится на переговоры, чтобы на фоне оппонента не выглядеть разжигателем войны, это не гарантирует результативности этих переговоров.

"Начинается дискуссия "земля в обмен на мир". Обе стороны спросят: "Сколько какой земли за какой мир?" На этот вопрос нет простого ответа. Единственное, что мы можем сказать с уверенностью, это то, что украинцы захотят отдать как можно меньше земли за как можно больше мира, тогда как россияне захотят сохранить как можно больше земли за как можно меньше мира. Может существовать некая теоретическая середина, и украинцев можно побудить ее принять. Россияне скрестят руки и скажут "нет"", - пишет The Hill.

По мнению автора публикации, примирить две стороны по своему усмотрению могла бы какая-то внешняя сила, или арбитр. Россия никогда не согласится, чтобы этим арбитром было НАТО, Украина не согласится на посредничество Китая. Об ООН, или, например, Венгрии, смешно говорить.

Единственный рабочий вариант положить конец этой войне - встать на сторону одного из двух воюющих государств, считает автор публикации. И добавляет, что победа Украины "очевидно была бы лучше" по целому комплексу всем известных причин.

"Столкнувшись с этими альтернативами, что бы выбрал Трамп? Будущее мира может иметь значение для него, но его [вера в собственную] гениальность будет иметь большее значение. К счастью, оба варианта толкают [Трампа] к победе Украины, поскольку проигрыш другому самопровозглашенному гению мира, Владимиру Путину, был бы чем-то большим, чем могло бы выдержать эго Трампа", - резюмирует автор статьи.

Война в Украине и Дональд Трамп

Как писал УНИАН, украинские власти ожидают тяжелых времен в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Однако в Киеве растет уверенность, что со временем он осознает ошибочность своих попыток польстить России.

Зато министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп попытается любой ценой добиться быстрого мира в Украине, и это станет проблемой.

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