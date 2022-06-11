Он отметил, что победа Украины в войне против России будет общей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в треугольнике Украина-Польша-Великобритания уже обсуждаются детали будущих гарантий безопасности для Украины и региона.

Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании.

Отвечая на вопрос относительно союза между Киевом, Лондоном и Варшавой, и их совместного вклада в европейскую безопасность, Зеленский отметил, что в ситуации войны некоторые опасные партнерства и диалоги выстраиваются сами собой.

"Этот треугольник построился сам по себе. Мы очень близки. Кроме истории, есть сегодня современность, в которой с самого начала, с первого дня, у нас была, если можно так сказать, такая безопасностно-политическая химия между лидерами трех государств... С первого дня построенные наши отношения были на сильной поддержке", - сказал он.

Президент добавил, в частности, что украинская армия доверяет армии Великобритании.

"Когда мы говорим, что сегодня есть такая платформа отношений, это говорит уже не о просто отношениях. Потому что мы боремся, нам помогают. Итак, когда мы победим, а мы точно победим, мы будем считать, что эта победа общая. И те, кто были на этом пути, и будут строить, я уверен, масштабные будущие проекты. В этом треугольнике мы уже говорим о деталях будущих гарантий безопасности для Украины и в регионе", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом гарантии безопасности и возможные пути разблокирования украинских портов.