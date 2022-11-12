Сейчас России нужны переговоры для того, чтобы "перезарядиться".

Возможность восстановления переговоров с Российской Федерацией может появиться во второй половине 2023 года.

Как отметил в эфире телемарафона глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, это может произойти из-за избирательных процессов в США и Российской Федерации.

"Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. А к тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-то демонстрировать", – подчеркнул Арахамия.

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Он считает, что Путин не сможет продемонстрировать какие-то военные успехи. Из-за этого Россия, вероятно, будет пытаться "на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу".

В то же время, по словам Арахамии, Россия вновь поднимает вопрос о возобновлении переговоров из-за того, что требует времени на то, "чтобы перезарядиться".

"Они перегруппировку делают, с оружием есть проблемы, с боеприпасами. Им просто нужно время, чтобы усилить свои позиции. Мы не будем давать им такого времени", – отметил он.

Переговоры с Россией

12 ноября 2022 года в Офисе президента рассказали о базовых переговорных позициях Украины в возможных переговорах с РФ. Отмечается, что для реального переговорного процесса с РФ есть одно предварительное и ключевое условие – вывод российских войск с территории Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что на данном этапе российско-украинскую войну завершить дипломатическим путем невозможно. По его словам, этому процессу препятствует Россия, а идти на уступки россиянам Украина не должна.

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