Президент сообщил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится летом.

Украина готовится к активных действий на фронте, они неизбежны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.

"Защита Украины - именно этому сегодня в Киеве были посвящены переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Защита всего международного порядка, основанного на правилах. Защита жизни. Готовимся к встрече "Рамштайна", и позиция господина Столтенберга является важной. Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны", - подчеркнул он.

Также президент добавил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится летом.

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"Но его содержание прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с нашими партнерами. Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина все сделала для того, чтобы ее заявка была удовлетворена.

"Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов... украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", - добавил глава государства.

Путь Украины в НАТО - детали

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы - антикоррупционные меры, верховенство права и права меньшинств.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от этого саммита фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

Сегодня, 20 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Украину вновь повторил, что будущее Украины - это членство в Альянсе, но она прежде всего нуждается в военной поддержке.