Так глава внешнеполитического ведомства Великобритании ответила на вопрос о возможности снятия санкций с России в обмен на экспорт зерна из Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны-союзники не должны допустить отмены санкций против России.

Как пишет "Голос Америки", об этом Трасс сказала в четверг во время визита в Боснию, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с России в обмен на экспорт зерна из Украины.

Она обвинила президента России Владимира Путина в том, что он требует выкуп за разблокирование находящегося в портах Украины зерна.

"Это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп, и он, по существу, использует (для этого) голод и отсутствие продовольствия среди беднейших людей по всему миру. Мы просто не можем позволить этому случиться. Путин должен разблокировать украинское зерно", – подчеркнула Трасс.

По ее словам, нельзя допустить никакой отмены санкций, никакого "умиротворения, которое просто сделает Путина сильнее в долгосрочной перспективе".

Как сообщал УНИАН, 25 мая российские СМИ сообщили, что заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности Москвы предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием из Украины в обмен на снятие некоторых санкций.

По словам Руденко, Киев также должен обеспечить разминирование портов.

Черноморские порты Украины заблокированы с момента вторжения России в Украину. Из зернохранилищ Украины не вывезено около 20 миллионов тонн зерна.