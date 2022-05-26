Президент подчеркнул важность помощи Украине партнеров, прежде всего оружием, причем помощи без исключений и без ограничений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ брать в свои войска людей старшего возраста говорит о том, что желание Кремля воевать сохраняется.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении по итогам 91-го дня полномасштабной войны.

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка и все, кто защищает государство, противостоят чрезвычайно жесткому наступлению российских войск на востоке. Кое-где враг сильно преобладает - техникой, количеством солдат. Российские власти приняли показательное решение - они разрешили брать на контрактную службу людей старшего возраста. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание", - отметил президент.

Он отметил важность помощи партнеров, прежде всего оружием для Украины.

"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточная, чтобы одержать победу", - сказал президент.

Он поблагодарил всех тех, кто говорил об этом в том числе и в Давосе, кто говорит об этом на страницах СМИ и в столицах ведущих государств.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в армии РФ.