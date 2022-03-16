В противном случае российские чиновники лишатся всего, а пропагандисты получат международное преследование.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех чиновников из действующей власти Российской Федерации выступить против войны, а пропагандистов - увольняться,

Об этом Зеленский сказал во время видеобращения, опубликованного в социальной сети Facebook.

"Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются", - отметил президент.

"То же самое касается системы пропаганды. Четвертой ветви власти в России. Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете. Просто увольтесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений. Увольняйтесь! Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее сотрудница пропагандистского Первого канала в прямом эфире выступила против войны в Украине и призвала россиян выходить на митинги.

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