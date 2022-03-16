По словам президента, для того, чтобы Украина получила то, что ей принадлежит по праву, "еще нужны усилия, нужно терпение".

На переговорах украинской делегации с представителями РФ звучат более реалистичные позиции, но для того, чтобы решения были в пользу Украины, нужно еще время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам.

По его словам, для того, чтобы Украина получила то, что ей принадлежит по праву, "еще нужны усилия, нужно терпение".

"Мы все хотим мира и победы как можно быстрее. Постоянно есть такое ощущение, что еще немного – и мы добудем то, что принадлежит нам по праву. Но еще нужны усилия, терпение, еще надо бороться и работать. Каждому на своем месте, в частности нашим представителям делегации во время переговоров с РФ. Это важно. Тяжело, но важно, потому что любая война заканчивается соглашением. Встречи продолжаются", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что позиции РФ на продолжающихся переговорах начали звучать более реалистично.

"Как мне сообщают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее, но нужно еще время, чтобы решения были в пользу Украины. Наши герои и защитники дают нам это время, защищая Украину везде, где хочет прорваться враг", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявляет об имеющихся принципиальных противоречиях на переговорах между делегациями Украины и России, но пространство для компромисса есть.

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