Президент верит, что организовать этот важный визит удастся.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

"Сегодня был один из тех дней, которые позволяют уверенно говорить, что с нами весь мир. Утром говорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов и гуманитарных коридорах в окруженные города", - отметил президент.

Он поблагодарил Папу и пригласил его посетить Украину.

"Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Папа Римский помолился за мир в Украине и назвал нападение России на Украину святотатством, которое не имеет оправдания.

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