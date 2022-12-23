Могут быть обострения по линии фронта, отметил Шептицкий.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий спрогнозировал, будут ли новые массированные ракетные атаки России на Новый год, 31 декабря и 1 января.

Делая расклад карт, он заявил, что период действительно может выдаться напряженным.

"Но нет карт, которые говорили бы о какой-то всеукраинской тотальной катастрофе. Хотя есть карты, которые говорят, что все-таки гады будут пробовать в этот период делать всякие пакости. Там, где уже идут боевые действия, могут быть обострения по линии фронта. Для всей Украины… можно ожидать воздушных угроз", - отметил Шептицкий.

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Также таролог прокомментировал появляющуюся в сети информацию, что россияне готовят подрыв Каховской дамбы на Новый год. По ощущениям экстрасенса, провокация не исключена.

Ранее астролог Светлана Буянова сделала прогноз для Украины на зиму и весну 2023 года и предсказала возможное российское наступление на Киев. По ее прогнозу, самым опасным периодом является вторая половина января вплоть до середины марта.

А таролог Макс Гордеев дал прогноз касательно ситуации в Украине на ближайшее время. Он говорит, что боевые действия не превратятся в замороженный конфликт, но и молниеносной победы ожидать не стоит.

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