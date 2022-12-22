На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников.

Следующий массированный ракетный удар по Украине, вероятно, состоится 22 или 23 декабря, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в разведке.

Враг планирует привлечь до удара все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более. Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет, указывают собеседники издания.

На следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников.

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Согласно данным источников, к обстрелу россияне готовятся привлечь не менее четырех "Искандеров", от восьми до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей РК "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.

Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижение любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.

Массированный удар по Украине 19 декабря – что известно

Утром 19 декабря россияне выпустили по Украине около 35 иранских дронов-камикадзе, 30 из которых было уничтожено ПВО. Под удар попали Киев и область и Николаевщина.

Вражеские дроны попали, в том числе, и в объекты критической инфраструктуры. Из-за атаки в энергосистеме возник значительный дефицит мощности.

На сегодня врагом уничтожено 60% трансформаторов, ситуация со светом в столице до сих пор сложная – продолжаются аварийные отключения.

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