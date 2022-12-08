Трое правоохранителей, погибших вместе с начальником Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаилом Куратченко, посмертно награждены орденом "За мужество" III степени.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины начальнику Главного управления Нацполиции в Черкасской области, полковнику полиции Михаилу Куратченко, который подорвался на мине в Херсонской области, его коллеги получили ордена.

Тексты соответствующих указов №848/2022 и №849/2022 от 8 декабря обнародован на сайте главы государства.

В указе №848/2022 отмечается, что за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Куратченко присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

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Указом №849/2022 орденами "За мужество" III степени награждены коллеги Куратченко: капитан полиции Игорь Мельник (посмертно), капитан полиции Сергей Ненада (посмертно) и капрал полиции Вадим Перижок (посмертно).

Гибель полицейских на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Херсонской области во время выполнения задания на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо правоохранителей получили ранения.