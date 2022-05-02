Владимир Зеленский также убежден, что любой президент во время войны действовал бы так же, как он.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что популярность его не вдохновляет, поскольку ее ценой является война в Украине.

Об этом он заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

"Популярность, которая у меня есть, - она точно меня не вдохновляет. Потому что я знаю точно, какова цена этой популярности, а цена – это война. Война, исход которой мы знаем, мир знает, что такое война и сколько горя она принесла в Украину, в Украине и украинцам", - сказал Зеленский.

По словам президента, он не ожидал, что станет таким популярным в мире.

"Поэтому я точно не ожидал такого результата. Я на этом месте. Я думаю, что на моем месте любой президент, которого бы избрал народ Украины, должен быть именно таким, быть с народом, и я уверен, что именно так действовал бы тот или иной человек",-подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина де-факто стала неотъемлемой частью объединенной Европы, но это надо политически формализовать.

Вас также могут заинтересовать новости: