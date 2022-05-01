Соответствующее движение уже происходит, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина де-факто стала неотъемлемой частью объединенной Европы, но это надо политически формализовать.

Об этом глава государства сообщил 30 апреля во время вечернего видеообращения в социальной сети Facebook.

Президент рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"О различных направлениях сотрудничества Украины и Франции, прежде всего об оборонной. Также - о взаимодействии на пути Украины в Европейский Союз. Движемся к политической формализации того, что уже есть де-факто Украина стала неотъемлемой частью объединенной Европы", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Украина передала институтам Евросоюза первую часть опросника с целью получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство.

Вторая его часть будет охватывать оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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