Он уверен, что Украина вернет Крым домой.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина одержит победу в героической битве за Донбасс, в противостоянии на юге и в возвращении Крыма.

Как президент напомнил в вечернем видеообращении, сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений полномасштабной войны - боев на севере Украины, которые привели к бегству российских оккупантов. "Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун - маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне. Были и другие такие шаги. Битва за Гостомель. Бои за Ирпень. Борьба на Черниговщине и Сумщине. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонительная операция, которая вернула свободу Харьковщине", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что украинская армия придет к такому же результату и в других активных действиях. В частности, в героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг, в дальнейшем противостоянии на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье, а также в возвращении украинского Крыма.

Видео дня

По словам главы государства, с полуострова уже началась миграция "самых дальновидных крыс государства-террориста".

"Наша уверенность в победе Украины, наше видение свободного будущего для нашего государства, украинский героизм, поразивший мир. Все это родилось именно там - в городах-героях украинского севера, украинского востока, украинского юга. В городах героев, чей характер ни на секунду не подчинился оккупанту даже тогда, когда оккупант пришел в их дома. Все вместе мы возвращаем Украине Украину. Все вместе мы защищаем и наше будущее, и наше достоинство, и нашу свободу, и нашу историю", - подчеркнул президент.

Деоккупация Крыма

В декабре 2022 года глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет освободить оккупированный полуостров благодаря военной силе и дипломатии.

Несмотря на заявления оккупационной администрации о "надежной защите" Крыма, захватчики активно готовятся к обороне. По данным ГУР, российская оборонительная группировка оборудует фортификационные сооружения и линию обороны.

В октябре на железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный взрыв, в результате которого частично обрушились два автомобильных пролета.

Вчера сообщалось о взрывы в городе Джанкой. Впоследствии в разведке отчитались об уничтожении российских ракет "Калибр", которые перевозили по железной дороге.

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