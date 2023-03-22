Президент Украины отметил, что нужно усилить глобальное давление на Россию.

Ночная атака дронов-камикадзе на Украину говорит лишь о том, что Российская Федерация не стремится к миру. Нужно усилить давление на Москву, чтобы вернуть глобальную стабильность.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", - написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, успех бойцов ВСУ на земле и в небе приближает мир, в то время как давление на Россию, в том числе и санкционное, поможет вернуть стабильность.

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"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подытожил Зеленский.

Ночная атака дронов РФ на Украину - что известно

В ночь на среду, 22 марта, россияне ударили по городам Украины дронами. Всего запустили 21 беспилотник. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 16 вражеских БПЛА сбили. В Киевской области погибли три человека, а ранения получили еще семь, в результате повреждения гражданского объекта.

Кроме того, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате атаки дронов повреждение получил один из объектов инфраструктуры области.

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