По состоянию на утро воскресенья, 5 марта, количество погибших в результате ракетного удара по жилой многоэтажке в Запорожье выросла до 13 человек. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Запорожской области.
"Из-под завалов дома специалисты ГСЧС деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", - говорится в сообщении.
Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. На это время коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.
Отмечается, что сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора разрушенных конструкций дома спасатели достали из-под завалов четырех котов и собаку.
Начиная со 2 марта в пункт обогрева, который развернули спасатели, обратился 251 гражданин.
К ликвидации чрезвычайного происшествия привлечены спасатели мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, подразделения ГСЧС Запорожской области, сотрудники Национальной полиции, коммунальные службы, медики и волонтеры.
Ракетный удар по Запорожью 2 марта
Как сообщал УНИАН, ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир.
В результате удара разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи. По данным по состоянию на вечер 4 марта число жертв составляло 11 человек.
В целом и сам город Запорожье, и остальные населенные пункты региона регулярно подвергаются ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны российских оккупационных войск.