Зеленский добавил, что там находятся разные подразделения и у них много раненых, но "они не сдаются, они держат позиции".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что обстрелы "Азовстали" не прекращаются, но оттуда нужно вывезти гражданских.

Об этом он сказал в своем обращении к народам Украины и Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave Ukraine.

"Сегодня продолжили спасательную операцию из Мариуполя при помощи Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста. Люди на пути к безопасной территории. Уже более 150 человек из "Азовстали" и еще более 300 людей с самого Мариуполя и окрестностей, которые на этой неделе вышли по гуманитарному коридору, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна", - отметил Зеленский.

Он добавил, что речь идет, в частности о медицинской и денежной помощи, а также помощи по восстановлению документов.

"Сейчас российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются. Но еще нужно вывезти оттуда гражданских. Женщин вывезти, детей, много детей, которые там остались... Ожидаем действенного режима "тишины". Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов", - отметил президент.

Зеленский добавил, что там находятся разные подразделения и у них много раненых, но "они не сдаются, они держат позиции".

Как сообщал УНИАН, 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, продолжается уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками, которые вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.