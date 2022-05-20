Из них 48 - посмертно.

Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом он заявил в видеообращении.

Капитану Сергей Пархоменко, 25-летнему летчику-штурмовику, звание Героя Украины присвоили уже посмертно. 18 мая его похоронили в Виннице.

"Подписал сегодня указы о награждении наших героев. 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 48 посмертно. Звание Героя Украины присвоено капитану Сергею Пархоменко, командиру авиационного звена 299-й бригады тактической авиации, посмертно", - сказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны объяснили, что повлияет на новую волну мобилизации. Анна Маляр рассказала, каким образом определяется, сколько человек нужно для мобилизации ВСУ.

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