Президент Владимир Зеленский подписал указы о награждении государственными наградами 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом он заявил в видеообращении.
Капитану Сергей Пархоменко, 25-летнему летчику-штурмовику, звание Героя Украины присвоили уже посмертно. 18 мая его похоронили в Виннице.
"Подписал сегодня указы о награждении наших героев. 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 48 посмертно. Звание Героя Украины присвоено капитану Сергею Пархоменко, командиру авиационного звена 299-й бригады тактической авиации, посмертно", - сказал он.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минобороны объяснили, что повлияет на новую волну мобилизации. Анна Маляр рассказала, каким образом определяется, сколько человек нужно для мобилизации ВСУ.
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