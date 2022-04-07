Украина будет искать все возможные варианты для защиты, пока Россия не начнет всерьез искать мир, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать свои больные амбиции на Донбассе. Однако Украина будет искать все возможные варианты для защиты, пока Россия не начнет всерьез искать мир.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Российские оккупанты продолжают накапливать боевую силу, чтобы реализовать свои больные амбиции на Донбассе. Готовятся к возобновлению активных наступательных действий", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина же готовится к дальнейшему сокращению российского военного потенциала, живой силы и техники.

"Мы будем бороться и не отступим. Будем искать все возможные варианты, чтобы защититься, пока Россия не начнет всерьез искать мир. Это наша земля. Это наше будущее. И мы их не отдадим", - подчеркнул Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский оценил новый пакет санкций против РФ.

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