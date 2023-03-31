Глава государства заявил, что преступления россиян в Буче показали, какое зло стремится принести Россия в другие города Украины и Европы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский народ остановил самую большую античеловеческую силу нашего времени, которая презирает и хочет уничтожить все то, что дает значение человеку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в городе Буча во время участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Киевщины.

"Почему Россия убивает? Для чего Россия издевается, пытает, терроризирует? Она стремится уничтожить достоинство людей, чтобы человек значил ноль. Чтобы обычный человек на территории, которую контролирует Кремль, был только пылью под ногами тех, кто удерживает власть. Так и есть в России сегодня, и так никогда не будет в Украине. Никогда во всей Европе, на земле каждого из народов, которые защищают свободу, как мы это делаем сегодня", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, на улицах Бучи мир увидел настоящее российское зло без маскировки.

"Мы не дадим забыть! Человеческая порядочность не даст забыть! На улицах Бучи мир увидел российское зло, зло без маскировки. Увидел то, что Кремль стремился принести и на другие улицы Украины, другие улицы Европы и мира, которые могли бы захватить российские оккупанты, могли бы, если бы не вы, если бы не мы, если бы не украинцы", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что Буча стала городом, увидев который после российской оккупации мир действительно изменился, мир реально проснулся.

"Уже более 400 дней украинский народ абсолютно полностью сконцентрирован на отражении геноцидной полномасштабной агрессии России. Украине помогают наши друзья. Они сегодня здесь. Мы им благодарны. Украине помогают народы, которые так же, как и мы, верят в то, что жизнь человека является наивысшей ценностью", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что на украинской земле происходит битва за основу свободного мира.

"Мы обязательно одержим победу в этой битве. Российское зло падет именно здесь - в Украине, и больше не сможет подняться. Человечность одержит победу. Но человечество должно помнить каждый украинский город, чьи героизм и стойкость дают будущее всем, кто ценит самое главное - жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Российские преступления в Буче

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2022 года Силы обороны Украины освободили город Буча Киевской области от российской оккупации.

В Буче за 33 дня оккупации интервенты убили более 1,4 тыс. граждан и совершили 9 тысяч военных преступлений.

Сегодня, в годовщину освобождения города, Зеленский вручил общине Бучи почетную награду "Город-герой Украины".

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