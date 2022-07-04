Именно эти слова будут ассоциироваться с РФ, пока это государство хочет быть государством-террористом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для "всех неглупых людей" в России понятно, что Украина победит, и это лишь вопрос времени и получения современного оружия.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с Россией. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность" – это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом", - отметил президент.

Он напомнил, что российские оккупанты потеряли более 35 тысяч солдат в Украине.

"И это еще консервативная оценка. И ради чего все это? Ради того, чтобы безумные пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах... Другого ответа просто нет", - сказал Зеленский.

Глава государства уверен, что для "всех неглупых людей в самой же России" понятно, что Украина победит, и это лишь вопрос времени.

"Это вопрос, к сожалению, потерь, которые мы понесем, прежде всего людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский назвал опасными заявления Лукашенко относительно участия в войне против Украины. Глава государства напомнил, что Украину регулярно обстреливают ракетами с территории Беларуси.

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