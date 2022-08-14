Он отмечает, что каждый день пребывания оккупантов на территории Запорожской АЭС и в соседних районах Украины настолько увеличивает радиационную угрозу Европе, что даже в пиковые моменты противостояния во времена Холодной войны такого не было.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российский шантаж вокруг Запорожской атомной электростанции лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Они устраивают постоянные провокации с обстрелами территории атомки и пытаются нагнать на это направление дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать нашу страну и весь свободный мир", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что если кто-то в России думает, что это может что-то им дать, то они ошибаются.

"Российский шантаж только мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору. Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и в соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу Европе, что даже в пиковые моменты противостояния во времена Холодной войны такого не было", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все для того, чтобы новые санкции против России блокировали российскую атомную отрасль.

"И абсолютно все должностные лица государства-террориста, а также те, кто им помогает в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в Международном суде", - подчеркнул он.

Президент добавил, что каждый российский военный, который стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь этой станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для спецслужб, разведки и армии Украины.

Напомним, российские захватчики ворвались в Украину без объявления войны 24 февраля рано утром. Противники атаковали и военные, и гражданские объекты.

В середине июля Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по украинской территории более трех тысяч ракет.

Вооруженные силы Украины дают противнику достойный отпор. По состоянию на 13 августа на нашей земле уже уничтожили 43,4 противников.

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