Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Украинские военные ликвидировали уже 43,4 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, за сутки было ликвидировано около 200 вражеских воинов.

Общие боевые потери противника с 24 февраля составили 1 тыс. 856 (7 за сутки) танков, 4 тыс. 115 (7 за сутки) боевых бронированных машин, 978 (3 за сутки) артиллерийских систем, 261 реактивных систем залпового огня, 136 средств противовоздушной обороны, 233 самолета, 193 вертолета, 779 (1 за сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня, 187 (2 за сутки) крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 тыс. 036 (15 за сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн, 91 (1 за сутки) единицу специальной техники.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Напомним, из-за значительных потерь оккупанты переносят ротации своих подразделений и вынужденное пополняют дефицит офицеров из сержантского состава.

Кроме того, накануне в РФ фактически признали, что бросают против Вооруженных сил Украины завербованных преступников.

По данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

По данным Американского Института изучения войны, субъекты РФ лгут, преувеличивая количество людей, которые якобы записались в добровольческие батальоны, чтобы скрыть неудачи в их формировании и привлечь больше людей.

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