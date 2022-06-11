Он отмечает, что любая война должна закончиться столом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно переговоров с Россией отмечает, что для того, чтобы закончить войну между двумя странами, нужно желание двух сторон.

Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с Россией по установлению мира, Зеленский подчеркнул: "все годы своего президентства я абсолютно понимаю, что любая война должна закончиться столом переговоров. И я понимаю, что дипломатия может сохранить количество жертв. Я это понимаю. Но, к сожалению, этого не понимает президент Российской Федерации. Вот и все. Нужно желание двух сторон, чтобы закончить войну между двумя странами".

Напомним, стало известно, о чем Зеленский говорил с министром обороны Британии. В частности, президент отметил, что благодарен за настоящую объединенную работу между Украиной и Британией.

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