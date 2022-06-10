Глава британского Минобороны заверил президента Украины в продолжении оборонной поддержки нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом гарантии безопасности и возможные пути разблокирования украинских портов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил министра за действенную поддержку Украины со стороны британского правительства.

Президент подчеркнул, что Великобритания является настоящим другом Украины.

"Война проявила, кто наши настоящие не только стратегические, но и действенные сегодня друзья и партнеры. Одним из таких друзей является именно Великобритания", - сказал он.

Зеленский проинформировал Уоллеса о первоочередных потребностях сил обороны Украины в тяжелом вооружении.

"Сегодня ключевой приоритет для нас - оперативное получение тяжелого вооружения. Это важно для того, чтобы победить российского агрессора, восстановить территориальную целостность Украины", - сообщил глава государства.

Отмечается, что во время встречи стороны отдельно обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины, а также обменялись мнениями относительно возможных путей разблокирования украинских портов для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

"Бен Уоллес со своей стороны заверил Владимира Зеленского в продолжении военной поддержки Украины и отметил важность восстановления территориальной целостности нашего государства", - добавили в Офисе президента.

Напомним, 10 июня Владимир Зеленский встретился с Беном Уоллесом в Киеве.

Президент подарил министру почтовые марки и конверт "Русский военный корабль... Все!".

Во встрече участвовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Стоит отметить, что 24 февраля в Украину вторглась РФ, и одной из стран, которые поддержали наше государство, стала Британия. Британские власти ввели против России новые санкции и решила предоставить Киеву вооружение.

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