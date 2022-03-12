Он отмечает определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе со страной-агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский о переговорах с Россией замечает, что 100% Украина победит, но доподлинно неизвестно, когда именно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, что сейчас якобы есть положительные сдвиги в переговорах с Россией, Зеленский подчеркнул:

"100% мы знаем, что будет победа. И на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали адженды - той, которая может быть между нами и Российской Федерацией. Я хотел бы, чтобы это произошло, и чтобы это был уже реально, на практике, а не на словах начатый процесс урегулирования, процесс мира, процесс окончания войны".

Он подчеркнул, что начаться все должно с прекращения огня.

"Это и даст возможность, кстати, разблокирования гуманитарных процессов: вывоза людей, а также доставки продуктов, воды и лекарств... Это правильный человеческий, дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны. Все нормальные цивилизованные времена так происходило, даже когда была нецивилизованная та или иная война", - отметил президент.

Так, добавил он, Украина ожидает этого процесса, также проговариваются процессы окончания войны.

"Я рад, в принципе, уже сигналу со стороны Российской Федерации. За последние два года я ни разу не слышал, что может быть диалог. Я ни разу этого не слышал, а мы обращались даже не десятки раз. Я все это фиксировал. Я думаю, что я провел сотню переговоров с лидерами разных государств, которым я давал все возможности быть переговорщиками, быть посредниками, медиаторами - быть кем-нибудь, чтобы просто встреча состоялась", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул: "Вы должны знать, что все эти тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность. Абсолютно. Полностью".

Зеленский отметил, что с самого начала Россия выдвигала ультиматумы.

"Мы не пошли на какие-либо ультиматумы и война углублялась. Сейчас мы видим, что быстрой операции по оккупации нашего государства - трехдневной или четырехдневной - не произошло. Изменений руководства нашего государства, изменения флага нашего государства - этого не произошло. Уверен, не произойдет. И даже если привезти сюда умирать миллион российских граждан, то оккупировать украинцев невозможно", - подчеркнул он и добавил, что оккупировать голову наших людей невозможно.

Так, по словам Зеленского, сейчас российская сторона в рамках переговоров начала о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы. "Я считаю, что это принципиально другой подход. И он должен и должен быть таким", - сказал президент.

В то же время он считает недостаточной вовлеченность в переговоры западных партнеров Украины.

"Если мы говорим о пунктах относительно гарантий безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны. Поэтому, кроме Российской Федерации, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что вместе с аджендой, которая обсуждается, некоторым мировым лидерам, что находятся "в контакте с российским лидером", передали вопросы, которые проговариваются между российской и украинской стороной.

"Они у них есть и они должны обсуждать. Я знаю, что и от них сигналы неплохие с точки зрения тех предложений, которые пришли с нашей стороны. Посмотрим", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что переговоры с Россией, по мнению Зеленского, могли бы состояться в Иерусалиме.

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