Он замечает, что положительно относится к любому посредничеству, но отмечает здесь возможную весомую роль Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.

"Что касается страны Израиль и посредничества премьер-министра Бенета. Мы в целом позитивно относимся, и я лично положительно отношусь к посредничеству кого-то. Но я не называю господина Бенета кем-то. Потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна: в ней много истории и параллелей много", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Израиле есть "большая влиятельность людей украиноязычных и русскоязычных".

"Большая диаспора... Где-то 10%, может 15% - это из нашего региона люди, которые приехали. Поэтому они очень сильно влияют на решения правительства. И я считаю, что они нас поддерживают точно", - отметил президент.

Так, он считает, что иметь посредничество Израиля - это "исторически очень неплохо".

"Мы говорили с господином Бенетом и я ему говорил, что я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, в Украине и в Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти хоть какое-то понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим? Я считаю, что да. И я ему это сказал", - отметил Зеленский.

Кроме того, говоря о гарантиях безопасности для Украины, и о каких странах должно идти речь в таком договоре, он выразил мнение, что среди таких стран должен быть и Израиль.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский прокомментировал вероятность вхождения войск России в Киев. Он отметил, что если оккупанты уничтожат всех нас, они зайдут в Киев.

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