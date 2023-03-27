Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram. "Запорожская область. Передовые позиции. Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными", - отметил он. Президент поблагодарил каждого воина за защиту Украины, ее суверенитета, городов и детей.
"Мы обязательно одержим победу", - подчеркнул он. Также глава государства вручил военнослужащим награды.
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22 марта сообщалось, что Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов в Донецкой области на Бахмутском направлении и наградил защитников города Бахмут.
Украинский лидер также заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, поговорил с нашими бойцами и поблагодарил их за защиту Родины.