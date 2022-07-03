Более десятка спортсменов в плену.

За время полномасштабной войны России против Украины погибло 89 украинских спортсменов и тренеров, 13 попали в плен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в Киеве.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 человек и тренеры погибли в результате боевых действий. 13 были захвачены и находятся в российском плену", - сказал президент.

Он подчеркнул, что сотни спортивных объектов разрушены. Это и крупные объекты спортивной инфраструктуры, и объекты на базе школ и университетов, спортивных клубов.

"Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. У более 100 тысяч украинских спортсменов нет возможности тренироваться", - заявил Зеленский.

Как писал УНИАН, в результате вражеской атаки по Одесчине погиб 42-летний тренер и президент детского футбольного клуба "Атлетик" Александр Шишков.

Также сообщалось, что футбольный журналист Олег Ящук исчез возле Лисичанска.

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