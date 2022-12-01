Сегодня были освобождены еще 50 украинских воинов.

С 24 февраля с русского плена уже вернули более 1,3 тыс. украинцев.

"Сегодня удалось вернуть домой из российского плена еще 50 украинцев. Четверо офицеров, 46 сержантов и рядовых. Армия, терроборона, нацгвардейцы, ВМС и пограничники. Я благодарю всю нашу команду, которая работает для освобождения украинцев: Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Лубинец. Просто молодцы. Спасибо каждому и каждой, кто помогает!" - сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский сообщил, что всего из российского плена уже возвращено более 1,3 тыс. украинцев.

Видео дня

"Вернем и всех остальных! Вся Украина будет свободной. Все украинцы будут дома", - добавил он.

Обмен пленными 1 декабря: детали

1 декабря из плена были освобождены еще 50 защитников Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что возвращены защитники Мариуполя и "Азовстали", пленные, которые находились в Оленовке, раненые, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, а самому старшему - 59.

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