Домой вернулись еще 50 защитников.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об освобождении еще 50 защитников Украины.

Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях, написал он в своем Telegram-канале.

"Провели очередной крупный обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины", - сообщил Ермак.

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Он отметил, что это большая работа, которая продолжается ежедневно. "Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", - написал руководитель ОП.

Обмены пленными из РФ

Как сообщал УНИАН, 23 ноября домой вернулись 35 украинских военных и гражданский. Среди освобожденных - военнослужащие, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, которых захватчики взяли в плен на Чернобыльской атомной электростанции в первые дни полномасштабного вторжения.

24 ноября из российского плена вернули еще 50 украинских воинов. Среди них – 20 бойцов Нацгвардии, 12 – Военно-морских сил, 10 – Вооруженных сил Украины, 6 – Государственной пограничной службы, 2 – территориальной обороны.

26 ноября из российского плена удалось освободить еще 12 украинцев. Среди них - четыре бойца ВМС, два нацгвардейца, два пограничника, один из ТрО, а также супруги и мужчина, которого считали пропавшим без вести.

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