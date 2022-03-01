Виталий Кличко остается мэром Киева и будет работать вместе с военным главой.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на время войны главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения.

Он отметил, что все города важны, "но защитим Киев - защитим государство. "Киев - это сердце нашей страны и оно должно биться, и оно будет биться, чтобы одержала победу жизнь", - заявил президент.

Зеленский рассказал, что он назначил профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. По его словам, Жернов служил Командующим сил поддержки.

"На высоком уровне организовал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014 - 2015 годах. Сейчас он в СНБО, государственный эксперт службы военной безопасности", - сообщил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Виталий Кличко остается мэром Киева. "После войны вернемся на свои места в столице", - сказал президент.